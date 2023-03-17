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Количество фишинговых сайтов в рунете увеличилось втрое

Источник:
Sibnet.ru
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Работа в интернете
Фото: © Austin Distel / Unsplash License

Мошенники воспользовались неразберихой с сертификатами безопасности, возникшей после ухода из России удостоверяющих центров. Это привело к троекратному увеличению количества фишинговых сайтов в рунете.

В январе-феврале 2023 года в доменных зонах России обнаружили 5,2 тысячи мошеннических ресурсов, это в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на директора АНО «Координационный центр доменов» Андрея Воробьева.

Воробьев считает, что неразбериха с SSL-сертификатами, подтверждающими подлинность сайта, привела к путанице. Пользователям стало сложнее определять настоящие страницы из-за того, что даже официальные ресурсы лишились «замочка» у адресной строки, говорящего о безопасности.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила «Известиям» информацию о росте количества мошеннических ресурсов. Там отметили, что в начале 2023 ведомство заблокировало 523 ресурса, за аналогичный период прошлого года было удалено 313 сайтов.

Чаще всего сайты-мошенники притворятся банками («Сбер», ВТБ, Альфа-банк«) или маркетплейсами и сервисами объявлений — здесь лидируют Ozon и «Авито». В России начали работу собственные удостоверяющие центры. Воробьев считает, что в скором времени проблема перестанет быть острой и количество фишинговых сайтов снизится.

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М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

mosquito__2010

Ну вот против таких персонажей как ты которые причину и следствие местами намеренно меняют и ведётся...

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!