Количество фишинговых сайтов в рунете увеличилось втрое

Мошенники воспользовались неразберихой с сертификатами безопасности, возникшей после ухода из России удостоверяющих центров. Это привело к троекратному увеличению количества фишинговых сайтов в рунете.

В январе-феврале 2023 года в доменных зонах России обнаружили 5,2 тысячи мошеннических ресурсов, это в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на директора АНО «Координационный центр доменов» Андрея Воробьева.

Воробьев считает, что неразбериха с SSL-сертификатами, подтверждающими подлинность сайта, привела к путанице. Пользователям стало сложнее определять настоящие страницы из-за того, что даже официальные ресурсы лишились «замочка» у адресной строки, говорящего о безопасности.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила «Известиям» информацию о росте количества мошеннических ресурсов. Там отметили, что в начале 2023 ведомство заблокировало 523 ресурса, за аналогичный период прошлого года было удалено 313 сайтов.

Чаще всего сайты-мошенники притворятся банками («Сбер», ВТБ, Альфа-банк«) или маркетплейсами и сервисами объявлений — здесь лидируют Ozon и «Авито». В России начали работу собственные удостоверяющие центры. Воробьев считает, что в скором времени проблема перестанет быть острой и количество фишинговых сайтов снизится.