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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные эксперты назвали роковую ошибку Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Решение президента Украины Владимира Зеленского всеми силами удерживать Артемовск (Бахмут), обернется тяжелыми последствиями для Киева, считает военный аналитик, директор компании Rochan Consulting Конрад Музыка.

«Украинцы должны были отступить еще несколько недель назад. Сейчас просто нет смысла защищать город», — сказал в интервью телеканалу NBC Музыка.

Такая точка зрения, как отмечает телеканал, становится все более распространенной среди экспертов, которые пристально наблюдают за конфликтом. По их мнению, защита Артемовска ранее имела смысл, но теперь его оборона обходится чрезмерно дорого.

По словам Музыки, Киев в Артемовске несет такие тяжелые потери, что они могут свести на нет все надежды Украины на успех в будущем.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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