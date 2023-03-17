Нюша показала «Новое чудо» с Арашем

Певица Нюша раскрыла интригу о новом чуде. Поклонники думали, что она ждет третьего ребенка, а артистка готовила ремейк своей песни вместе с Арашем (Arash).

Нюша на неделе опубликовала в соцсети фотографию в объемном в области живота наряде и подписала: «В ожидании нового чуда». Поклонники подумали, что она снова беременна, что не порадовало фанатов. Они хотят новых песен. Последний сингл «Mr. & Mrs. Smith» артистка выпустила в 2020 году совместно с Егором Кридом.

Но, как оказалось, Нюша почувствовала чаяния фанатов и приготовила песню. Не новую, а ремейк на свою популярную композицию — «Выбирай свое чудо».

Хит она перепела вместе с Арашем. Песня доступна на музыкальных площадках. Но поклонники снова недовольны: они хотели свежую песню и уверены, что оригинал намного лучше этой версии.