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Нюша показала «Новое чудо» с Арашем

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Нюша
Фото: © официальный телеграм-канал певицы Nyusha

Певица Нюша раскрыла интригу о новом чуде. Поклонники думали, что она ждет третьего ребенка, а артистка готовила ремейк своей песни вместе с Арашем (Arash).

Нюша на неделе опубликовала в соцсети фотографию в объемном в области живота наряде и подписала: «В ожидании нового чуда». Поклонники подумали, что она снова беременна, что не порадовало фанатов. Они хотят новых песен. Последний сингл «Mr. & Mrs. Smith» артистка выпустила в 2020 году совместно с Егором Кридом.

Но, как оказалось, Нюша почувствовала чаяния фанатов и приготовила песню. Не новую, а ремейк на свою популярную композицию — «Выбирай свое чудо». 

Хит она перепела вместе с Арашем. Песня доступна на музыкальных площадках. Но поклонники снова недовольны: они хотели свежую песню и уверены, что оригинал намного лучше этой версии.

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