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Ученые пересчитали микроорганизмы в воздухе Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирск
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН впервые установили, какие микроорганизмы циркулируют в атмосфере Новосибирска и как меняется их состав в зависимости от времени года, сообщила пресс-служба института.

Под загрязнением атмосферного воздуха обычно понимают химические соединения, такие как оксиды серы, азота и углерода. Но в воздухе присутствуют и микрочастицы растительного и животного происхождения, а также всевозможные живые микроорганизмы, в первую очередь бактерии и грибы.

Ученые выяснили, что более 65% от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере Новосибирска, представлены четырьмя типами: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Первые два преобладают в осенне-зимний период, а другие два — весной и летом соответственно. 

Более 90% всех грибов, найденных в воздухе, составляют базидиомикоты, которые преобладают осенью, и аскомикоты, которые встречаются в остальные времена года.

Этот проект — пробный шаг в исследовании биоразнообразия микроорганизмовв воздухе. Он стал первым в России систематическим исследованием такого рода.

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Наука #Наука #Новосибирск
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