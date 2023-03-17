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Российское правительство заберет часть сверхприбыли у бизнеса

Источник:
РБК
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Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
Фото: © пресс-служба президента России

Ставка разового взноса для бизнеса со сверхприбыли составит 5%, а деньги в бюджет от его уплаты Минфин ждет уже в этом году, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По словам министра, в 2021 году объем прибыли компаний составил 34 триллиона рублей против 14 триллионов рублей в среднем за год в 2018–2019-м. В 2022 году прибыль бизнеса составила 26 триллионов рублей, цитирует РБК Силуанова.

Положения о windfall tax (налоге на «доходы, принесенные ветром») вступят в силу с 2024 года, но заплатить взнос можно будет и в 2023-м — власти ожидают именно этого. Минфин рассчитывает на поступление суммы примерно 300 миллиардов рублей.

Силуанов отметил, что сбор коснется лишь 0,1% компаний. Это те компании, чья доналоговая прибыль в 2021–2022 годах составила не менее 1 миллиарда рублей.

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Экономика #Деньги
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