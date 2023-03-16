НАВЕРХ

Источники описали изменения в состоянии Костомарова

Источник:
Sibnet.ru
268 1
Фото: © Первый канал

Негативных изменений в состоянии фигуриста Романа Костомарова, борющегося с пневмонией и ее последствиями, нет, фигуриста выводят из медикаментозного сна, но готовят к новым ампутациям.

«Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил источник «Матч ТВ».

«Он действительно чувствует себя лучше», — сказал другой источник «Ленте.ру».

По данным этого человека, сообщения СМИ о подготовке Костомарова к новой ампутации являются верными. Врачи планировали операцию еще полтора месяца назад, но были вынуждены перенести ее из-за микроинсульта у фигуриста.

Костомаров попал в больницу 10 января с тяжелой пневмонией. Спортсмен две недели провел на аппарате ЭКМО, который используют в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне воспаления у пациента развился некроз.

Фигуристу, по разным данным разных СМИ, ампутировали стопы или часть стоп, пальцы на руках или полностью кисти. Официально врачи и жена Костомарова не сообщали об операциях.

Еще по теме
Американские спортсмены боятся заниматься сексом из‑за допинга
Фигуристка Медведева рассказала о стриптизе в аэропорту
Горностаев выбрали талисманами Олимпиады-2026
Тарасова заявила о «санкциях» к ней со стороны Первого канала
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Женщинам в Берлине разрешили плавать в бассейнах топлес
10.03.2023 14:35
info.sibnet.ru
Винер дисквалифицировали за высказывания на Олимпиаде-2020
07.03.2023 09:12
info.sibnet.ru
Источник рассказал об улучшении состояния Костомарова
05.03.2023 12:30
info.sibnet.ru
Костомарова стали выводить из медикаментозного сна
26.02.2023 18:12
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

shatlnk

да, как можно такой денежный насос перенести куда то?

pepelmetal

"Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию" А что их аппарат делал так далеко от дома, вот и будут...

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

niktb

Ну, японцы, пусть и праворукие, - далеко оставят автотаз!