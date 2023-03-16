Источники описали изменения в состоянии Костомарова

Негативных изменений в состоянии фигуриста Романа Костомарова, борющегося с пневмонией и ее последствиями, нет, фигуриста выводят из медикаментозного сна, но готовят к новым ампутациям.

«Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил источник «Матч ТВ».

«Он действительно чувствует себя лучше», — сказал другой источник «Ленте.ру».

По данным этого человека, сообщения СМИ о подготовке Костомарова к новой ампутации являются верными. Врачи планировали операцию еще полтора месяца назад, но были вынуждены перенести ее из-за микроинсульта у фигуриста.

Костомаров попал в больницу 10 января с тяжелой пневмонией. Спортсмен две недели провел на аппарате ЭКМО, который используют в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне воспаления у пациента развился некроз.

Фигуристу, по разным данным разных СМИ, ампутировали стопы или часть стоп, пальцы на руках или полностью кисти. Официально врачи и жена Костомарова не сообщали об операциях.