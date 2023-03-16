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«Москвич» пообещал три новые модели до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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Завод «Москвич» выпустит две новые модели в сегменте SUV и седан в конце года, сообщил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

«В конце года (будет новая модель). Второе полугодие, четвертый квартал — еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан», — цитирует ТАСС Когогина.

Сейчас на Московском автозаводе собирают две модели — «Москвич 3» и «Москвич 3е». Это перелицованные китайские автомобили JAC JS4 и Sehol E40X.

Летом 2022 года СМИ публиковали фото перспективного модельного ряда «Москвича»: на них были кроссоверы Sehol X6, JAC X7 и седан Sehol A5 Plus.

КамАЗ — технологический партнер «Москвича».
Тема: Русские машины
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