Новосибирец рассказал о выигрыше миллиона в лотерею

Новосибирец выбрал седьмой билет лотереи по счету в приложении, так как это его любимое число, и выиграл 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

«Билеты "Русского лото" я покупал редко, потому что чаще выигрывал в числовых лотереях. В гороскопы я не верю, и талисманов на удачу у меня нет, поэтому свою победу считаю просто удачным стечением обстоятельств», — отметил победитель.

Он живет за городом в собственном доме, поэтому выигранные деньги решил вложить в его обустройство. В свободное время победитель любит ходить в баню. Также участнику нравится путешествовать по России: он побывал на Байкале и Алтае.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторы — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.