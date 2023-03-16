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Новосибирец рассказал о выигрыше миллиона в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Столото»

Новосибирец выбрал седьмой билет лотереи по счету в приложении, так как это его любимое число, и выиграл 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

«Билеты "Русского лото" я покупал редко, потому что чаще выигрывал в числовых лотереях. В гороскопы я не верю, и талисманов на удачу у меня нет, поэтому свою победу считаю просто удачным стечением обстоятельств», — отметил победитель.

Он живет за городом в собственном доме, поэтому выигранные деньги решил вложить в его обустройство. В свободное время победитель любит ходить в баню. Также участнику нравится путешествовать по России: он побывал на Байкале и Алтае.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторы — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

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Экономика #Деньги #Новосибирск
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