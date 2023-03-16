Стойка шасси задымилась после посадки судна Ту-204 «Почты России» в аэропорту Толмачево, но никто не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП произошло днем в среду после посадки воздушного судна Ту-204 «Почты России», прилетевшего из Норильска в Новосибирск. При пробеге по взлетно-посадочной полосе задымилась стойка шасси.

Самолет сел в штатном режиме, пострадавших нет. Но колеса самолета деформировались, что видно на фотографии.

Следователи проводят проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.