НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дом Гарри Поттера выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
380 2
Фото: © wallpaperflare.com

Апартаменты в престижном районе Лондона, в которых проходили съемки несколько эпизодов франшизы о Гарри Поттере, выставлены на продажу.

Дом в фильмах о Гарри Поттере принадлежал Сириусу Блэку — крестному отцу юного волшебника и члену Ордена Феникса. Затем он перешел к Гарри Поттеру. В кино он имел адрес «Лондон, площадь Гриммо, 12», пишет Daily Mail.

В реальности небольшая квартира-студия в георгианском стиле находится на Клермонт-сквер в Лондоне. В квартире есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната.

Прямо из квартиры можно выйти в сад, где жители дома могут устраивать барбекю и посиделки с друзьями. Стоимость «квартиры волшебника» — 385 тысяч фунтов стерлингов.

Еще по теме
Самый кассовый фильм «Чебурашка» вышел в Wink
Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится в Wink
Ди Каприо назвал шедевральным фильм со своим участием
Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выходит в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Ученые выявили два принципиально разных вида мужского члена
Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску
Обсуждение (2)
Картина дня
Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии
Байдена уличили в страхе перед «победой Украины»
Глава Пентагона позвонил Шойгу по поводу упавшего беспилотника
«Москвич» пообещал три новые модели до конца года
Топ комментариев

Uynachalnica

Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам. (с)

Иркут 69

Как же так? В этом году не будет легендарного автоприцепа "Скиф"..? Какой удар по духовным скрепам 😀☺️

niktb

Да здорово! Мочите уже этих нациков! Удачи вам, - пацаны, ну и настоящие мужики!!!!!

mosquito__2010

Раболепие перед США признак умственной слабости. Там в принципе и по примитивному наполнению текстов...