Дом Гарри Поттера выставили на продажу

Апартаменты в престижном районе Лондона, в которых проходили съемки несколько эпизодов франшизы о Гарри Поттере, выставлены на продажу.

Дом в фильмах о Гарри Поттере принадлежал Сириусу Блэку — крестному отцу юного волшебника и члену Ордена Феникса. Затем он перешел к Гарри Поттеру. В кино он имел адрес «Лондон, площадь Гриммо, 12», пишет Daily Mail.

В реальности небольшая квартира-студия в георгианском стиле находится на Клермонт-сквер в Лондоне. В квартире есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната.

Прямо из квартиры можно выйти в сад, где жители дома могут устраивать барбекю и посиделки с друзьями. Стоимость «квартиры волшебника» — 385 тысяч фунтов стерлингов.