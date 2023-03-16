Дом Гарри Поттера выставили на продажу

Апартаменты в престижном районе Лондона, в которых проходили съемки несколько эпизодов франшизы о Гарри Поттере, выставлены на продажу.
Дом в фильмах о Гарри Поттере принадлежал Сириусу Блэку — крестному отцу юного волшебника и члену Ордена Феникса. Затем он перешел к Гарри Поттеру. В кино он имел адрес «Лондон, площадь Гриммо, 12», пишет Daily Mail.
В реальности небольшая квартира-студия в георгианском стиле находится на Клермонт-сквер в Лондоне. В квартире есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната.
Прямо из квартиры можно выйти в сад, где жители дома могут устраивать барбекю и посиделки с друзьями. Стоимость «квартиры волшебника» — 385 тысяч фунтов стерлингов.
UynachalnicaЯ вам посылку принёс, только я вам её не отдам. (с)
Иркут 69Как же так? В этом году не будет легендарного автоприцепа "Скиф"..? Какой удар по духовным скрепам 😀☺️
niktbДа здорово! Мочите уже этих нациков! Удачи вам, - пацаны, ну и настоящие мужики!!!!!
mosquito__2010Раболепие перед США признак умственной слабости. Там в принципе и по примитивному наполнению текстов...