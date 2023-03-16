НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком подтвердил возможность выплаты дивидендов

Источник:
«Интерфакс»
298 0
глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский
глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Ростелеком по итогам 2022 года имеет возможности выплатить дивиденды, однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство, сообщил президент компании Михаил Осеевский.

При этом Осеевский, выступавший на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, воздержался от оценок о возможном размере дивидендов — по его словам, сначала должно быть принципиальное решение кабмина.

По итогам 2021 года Ростелеком выплатил дивиденды в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 миллиарда рублей.

Согласно дивидендной политике на 2021-2023 годы Ростелеком должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. На дивиденды запланировано направлять не менее 50% от чистой прибыли.

Еще по теме
Перевод текста на изображениях появился в Google Translate
Классическая версия игры Aion станет доступна в России
Российские школы получили безопасный интернет от Ростелекома
Эксперт Ростелекома назвал российские IT-тренды
смотреть все
Новости #Интернет #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
Приставка Wink
#Wink
Как подключить второй телевизор к приставке Wink
Можно ли транслировать сразу на нескольких устройствах контент с одной приставки одновременно? Для приставки Wink от Ростелекома есть удобный способ это сделать
 Комплект PLC-адаптеров от Ростелекома
#Оборудование
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
 Оптоволоконное подключение интернета
#Интернет
Способы подключения интернета: три технологии Ростелеком
От технологии подключения зависят возможности и качество передачи данных, так как они определяются физическими свойствами кабеля
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
4 марта
Wink: как установить родительский контроль
18 февраля
Пять признаков человека, не отставшего от жизни
17 февраля
Как умная камера заменяет радионяню
16 февраля
Что такое мобильная связь от Ростелекома?
 Смотреть все