Ростелеком подтвердил возможность выплаты дивидендов

Ростелеком по итогам 2022 года имеет возможности выплатить дивиденды, однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство, сообщил президент компании Михаил Осеевский.

При этом Осеевский, выступавший на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, воздержался от оценок о возможном размере дивидендов — по его словам, сначала должно быть принципиальное решение кабмина.

По итогам 2021 года Ростелеком выплатил дивиденды в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 миллиарда рублей.

Согласно дивидендной политике на 2021-2023 годы Ростелеком должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. На дивиденды запланировано направлять не менее 50% от чистой прибыли.