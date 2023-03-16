Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии

Более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине, к таким выводам пришли американские чиновники.

США обеспокоены сокращением доли опытных военнослужащих в украинских силах, а также недостатком боеприпасов и средств противовоздушной обороны, пишет американская газета Politico.

Причем самые большие потери вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в боях в Бахмуте (Артемовске), сообщили источники газеты

По информации издания, США тайно призывают Украину экономить боеприпасы и вести более прицельный огонь. По мнению американских чиновников, Украина слишком быстро их расходуют.

Politico отмечает, что сейчас США сконцентрированы на помощи Украине в подготовке контранаступления, которое должно начаться в мае. ВСУ получают новые вооружения и боеприпасы, которые позволят вести активные военные действия, отмечает издание.