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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные СМИ узнали о 100 тысячах убитых в украинской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине, к таким выводам пришли американские чиновники.

США обеспокоены сокращением доли опытных военнослужащих в украинских силах, а также недостатком боеприпасов и средств противовоздушной обороны, пишет американская газета Politico

Причем самые большие потери вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в боях в Бахмуте (Артемовске), сообщили источники газеты

По информации издания, США тайно призывают Украину экономить боеприпасы и вести более прицельный огонь. По мнению американских чиновников, Украина слишком быстро их расходуют.

Politico отмечает, что сейчас США сконцентрированы на помощи Украине в подготовке контранаступления, которое должно начаться в мае. ВСУ получают новые вооружения и боеприпасы, которые позволят вести активные военные действия, отмечает издание.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия
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