ChatGPT не смог превзойти профессионалов в фишинге

Исследователи кибербезопасности сравнили возможности ChatGPT по составлению фишинговых писем со своими навыками. Оказалось, что нейросеть хоть и достигает результата, но значительно реже, чем профессионалы.

Сотрудники исследовательской компании Hoxhunt попросили ChatGPT составить фишинговое письмо с побуждением перейти по ссылке, они отдельно обозначили для нейросети необходимость соблюсти все правила переписки.

В качестве опыта было решено отправить письма, подготовленные нейросеть и специалистами в области безопасности более 53 тысячам пользователей. В результате оказалось, что социальные инженеры добивались «успеха» на 45% чаще, чем чат-бот.

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Исследователи отмечают, что использовали версию ChatGPT 3.5, а недавно вышла более совершенная 4.0. Они предупредили, что успех людей в опыте совсем не означает того, что нейросеть бесполезна в фишинге, ИИ уже используется киберпреступникам, а людям необходимо уделить больше внимания защите от перехода по вредоносным ссылкам.