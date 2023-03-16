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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байдена уличили в страхе перед «победой Украины»

Источник:
РБК
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Американский лидер Джо Байден хочет проигрыша России в украинском конфликте, но одновременно «боится» победы Украины, заявил Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа.

Болтон обвинил Байдена в отсутствиии эффективного сдерживания Москвы. По его словам, угрозы эскалации со стороны России — это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот.

«Успешный шантаж Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели и выработать стратегию для их достижения. Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но, похоже, боится, что Украина действительно выиграет», — приводит РБК заявление Болтона, с которым он выступил на страницах американских СМИ.

По его мнению, сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в «военный тупик», который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается «неразбериха» в том, какое оружие ей поставлять. 

«Эта формула затяжного, безрезультатного [конфликта] игнорирует риски как для Америки, так и для Украины», — заключил Болтон.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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mosquito__2010

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