Байдена уличили в страхе перед «победой Украины»

Американский лидер Джо Байден хочет проигрыша России в украинском конфликте, но одновременно «боится» победы Украины, заявил Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа.

Болтон обвинил Байдена в отсутствиии эффективного сдерживания Москвы. По его словам, угрозы эскалации со стороны России — это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот.

«Успешный шантаж Москвы подчеркивает неспособность Вашингтона сформулировать четкие цели и выработать стратегию для их достижения. Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но, похоже, боится, что Украина действительно выиграет», — приводит РБК заявление Болтона, с которым он выступил на страницах американских СМИ.

По его мнению, сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в «военный тупик», который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается «неразбериха» в том, какое оружие ей поставлять.

«Эта формула затяжного, безрезультатного [конфликта] игнорирует риски как для Америки, так и для Украины», — заключил Болтон.