Премьера музыкального шоу «Моя мелодия» состоится на «России»

Герои нового музыкального шоу «Моя мелодия» будут
рассказывать личные истории, связанные с песнями, которые исполнят неожиданные
участники. Премьера проекта состоится на канале «Россия» в пятницу, 17 марта.
В «Моей мелодии» будут участвовать знаменитости. Они будут
выходить на сцену, садиться в кресло и слушать «тайную мелодию» из своей жизни.
Какая именно песня прозвучит и кто ее исполнит – это секрет, который
раскроется только в эфире шоу.
Какую реакцию вызовет у героев музыкальный подарок –
неизвестно, но это будут, несомненно, настоящие искренние эмоции, сообщила
пресс-служба канала «Россия».
Ведущий музыкального шоу «Моя мелодия» – Николай
Басков. В премьерном выпуске в кресле главного героя окажутся Ангелина
Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина
Понаровская.
Премьера шоу «Моя мелодия» состоится в пятницу, 17 марта, в 21.30 на телеканале «Россия».