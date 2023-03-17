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Премьера музыкального шоу «Моя мелодия» состоится на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Герои нового музыкального шоу «Моя мелодия» будут рассказывать личные истории, связанные с песнями, которые исполнят неожиданные участники. Премьера проекта состоится на канале «Россия» в пятницу, 17 марта.

В «Моей мелодии» будут участвовать знаменитости. Они будут выходить на сцену, садиться в кресло и слушать «тайную мелодию» из своей жизни. Какая именно песня прозвучит и кто ее исполнит – это секрет, который раскроется только в эфире шоу.

Какую реакцию вызовет у героев музыкальный подарок – неизвестно, но это будут, несомненно, настоящие искренние эмоции, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Ведущий музыкального шоу «Моя мелодия» – Николай Басков. В премьерном выпуске в кресле главного героя окажутся Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина Понаровская. 

Премьера шоу «Моя мелодия» состоится в пятницу, 17 марта, в 21.30 на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

slavaynin

надо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный

slavaynin

контрреволюционные вещи говорите

saxat

Урсула фон дер Ляйен эту цифру озвучивала ещё в ноябре 22 года, думаю нынче нужно умножать минимум на...