Премьера музыкального шоу «Моя мелодия» состоится на «России»

Герои нового музыкального шоу «Моя мелодия» будут рассказывать личные истории, связанные с песнями, которые исполнят неожиданные участники. Премьера проекта состоится на канале «Россия» в пятницу, 17 марта.

В «Моей мелодии» будут участвовать знаменитости. Они будут выходить на сцену, садиться в кресло и слушать «тайную мелодию» из своей жизни. Какая именно песня прозвучит и кто ее исполнит – это секрет, который раскроется только в эфире шоу.

Какую реакцию вызовет у героев музыкальный подарок – неизвестно, но это будут, несомненно, настоящие искренние эмоции, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Ведущий музыкального шоу «Моя мелодия» – Николай Басков. В премьерном выпуске в кресле главного героя окажутся Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Андрей Соколов, Анна Ардова и Ирина Понаровская.

Премьера шоу «Моя мелодия» состоится в пятницу, 17 марта, в 21.30 на телеканале «Россия».