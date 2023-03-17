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Комедийный фильм «СамоИрония Судьбы!» получил награду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Музыкальный комедийный фильм «СамоИрония Судьбы!» и сериал «Жуки» канала ТНТ получили премию «Большая цифра», сообщила пресс-служба канала.

В категории «ТВ и видеоконтент»/«Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»/«Художественный фильм» лучшей была признана картина «СамоИрония Судьбы!», производства Comedy Club Production, премьера которой состоялась в новогоднюю ночь на ТНТ.

В зрительском голосовании в категории «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства» в номинации «Комедии/ситкомы» победителем стал комедийный сериал «Жуки» производства Comedy Club Production. Третий сезон был представлен на ТНТ в период с 5 по 28 декабря.

Жюри национальной премии «Большая цифра» состоит из журналистов, экспертов в области телерадиовещания, общественных деятелей и представителей операторов многоканального цифрового ТВ, продюсеров и экспертов в сфере видеоконтента.

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