Комедийный фильм «СамоИрония Судьбы!» получил награду

Музыкальный комедийный фильм «СамоИрония Судьбы!» и сериал «Жуки» канала ТНТ получили премию «Большая цифра», сообщила пресс-служба канала.

В категории «ТВ и видеоконтент»/«Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»/«Художественный фильм» лучшей была признана картина «СамоИрония Судьбы!», производства Comedy Club Production, премьера которой состоялась в новогоднюю ночь на ТНТ.

В зрительском голосовании в категории «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства» в номинации «Комедии/ситкомы» победителем стал комедийный сериал «Жуки» производства Comedy Club Production. Третий сезон был представлен на ТНТ в период с 5 по 28 декабря.

Жюри национальной премии «Большая цифра» состоит из журналистов, экспертов в области телерадиовещания, общественных деятелей и представителей операторов многоканального цифрового ТВ, продюсеров и экспертов в сфере видеоконтента.