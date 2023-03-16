Оставшиеся у России самолеты будут летать еще 10 лет

Самолеты, которыми пользуются российские авиакомпаний, можно поддерживать в рабочем состоянии еще около 10 лет, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, — 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей», — цитирует Савельева «Интерфакс».

Всего, по его словам, в России сейчас эксплуатируются 1167 самолетов, при этом ни один из них не «каннибализирован» — то есть не разобран полностью на запчасти.

«У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты в нормальном режиме работают, мы все так или иначе обеспечиваемся запчастями. Хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, это не на коленке кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт — тем не менее, все работает», — добавил министр.

Он также сказал, что правительство выделило около 300 миллиардов рублей для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей.

После 24 февраля западные страны прекратили поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним, а также обязали своих лизингодателей вернуть из РФ уже предоставленные в аренду лайнеры. Но по решению российских властей авиакомпании не стали возвращать самолеты. Вместо этого они перевели лайнеры в отечественный реестр и продолжили эксплуатацию.