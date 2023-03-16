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Стресс портит состояние зубов

Источник:
Sibnet.ru
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Стоматолог
Фото: © Sibnet.ru

Стресс и тревога приводят к серьезным проблемам с зубами и деснами, сообщила стоматолог Ася Габуева.

«Когда человек нервничает, организм выделяет кортизол — так называемый гормон стресса. Он влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта. Кроме того, стресс может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов», — сказала «Газете.Ru» врач.

Стоматолог добавила, что при стрессе во рту появляется мышечное напряжение, что может привести к бруксизму — непроизвольному стискиванию зубов и скрежетанию ими во сне.

«Бруксизм является довольно распространенной проблемой, которая чревата различными заболеваниями полости рта и проблемам с ВНЧС (височно-нижнечелюстным суставом), а это тяжело поддается лечению», — сказала доктор.

Габуева посоветовала пытаться предотвратить и правильно реагировать на стресс. Для этого надо соблюдать правильный режим дня, уделять внимание здоровью и не забывать о регулярных посещениях стоматолога.

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