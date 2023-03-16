Кадыров опроверг разговоры о своей «неизлечимой болезни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой болезни» и заявил, что здоров и полон сил.

Информация о том, что Кадыров якобы болен, появилась в социальных сетях и телеграм-каналах.

«Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также объяснил, что за прибор постоянно носит на пальце. «Ох, сколько же обсуждений вызвал мой электронный счетчик молитв. И как только его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, повеселили меня эти версии», — добавил Кадыров.