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Кадыров опроверг разговоры о своей «неизлечимой болезни»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой болезни» и заявил, что здоров и полон сил.

Информация о том, что Кадыров якобы болен, появилась в социальных сетях и телеграм-каналах.

«Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также объяснил, что за прибор постоянно носит на пальце. «Ох, сколько же обсуждений вызвал мой электронный счетчик молитв. И как только его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, повеселили меня эти версии», — добавил Кадыров.

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