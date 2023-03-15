Магазин RuStore получил крупное обновление

Онлайн-магазин приложений RuStore, который фактически является отечественным аналогом Google Play, получил крупное обновление.

В частности, главной страницей магазина стал раздел «Интересное». Как отмечают разработчики, в нем собрана актуальная информация для пользователей: новые или популярные приложения разных категорий, тематические и событийные подборки.

Также обновились тематические подборки приложений. У них появился новый дизайн с обложкой-иллюстрацией. На сегодня в магазине размещено несколько тысяч приложений, в их числе заблокированные из-за санкций клиенты банков и других компаний.

Бета-тест RuStore начался в мае 2022 года. Онлайн-магазин создала компания VK под патронажем Минцифры. В начале февраля 2023 года RuStore вышел из стадии бета-тестирования.