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Американские спортсмены боятся заниматься сексом из‑за допинга

Источник:
Sibnet.ru
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Допинг-контроль
Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий американский спортсмен опасается заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм, следует из опроса Американского антидопингового агентства.

Всего USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта.

Оказалось, что спортсмены боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки (88%), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).

Также 86% спортсменов в ходе исследования сообщили о беспокойстве, связанном с передачей информации о своем местонахождении антидопинговым службам.

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Спорт #Летние виды #Зимние виды
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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить американцам это окончательно расстаться со здравым рассудком и рассориться со своей головой. Украинцы...

GammiPluh

MQ-9 сбила группа радикальных пророссийских украинцев, захвативших Су-27 и вылетевших из Молдавии. Операцию...

GammiPluh

И что оно сделает? танков еще поставит на Украину? а так они бы остановились, одумались)))

Alhazred

Гитлер тоже в истерике бросал войска на Сталинград ( хотя ситуация зеркальная), но не смог остановиться....