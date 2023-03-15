Американские спортсмены боятся заниматься сексом из‑за допинга

Каждый третий американский спортсмен опасается заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм, следует из опроса Американского антидопингового агентства.

Всего USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта.

Оказалось, что спортсмены боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки (88%), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).

Также 86% спортсменов в ходе исследования сообщили о беспокойстве, связанном с передачей информации о своем местонахождении антидопинговым службам.