Кремль опроверг перенос столицы вглубь России

Сообщения о планах переноса столицы из Москвы вглубь страны являются ложными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Данилов в эфире украинского единого телемарафона сказал, что российские власти обсуждают перенос столицы в Сибирь. «Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы — они уже идут»,— сказал украинский чиновник.

Ранее с инициативой переноса столицы в Сибирь на Красноярском экономическом форуме выступил бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, России следует делать ставку на отношения с Азией.

Дерипаска еще в 2014 году заявлял, что «основное решение — двигать столицу в Сибирь», а «Москва — это излишняя централизация и коррупция». Столичные функции могли бы на себя принять Иркутск и Красноярск.

Министр обороны Сергей Шойгу в 2021 году также предлагал перенести столицу в Сибирь и построить там пять крупных центров промышленности и науки.