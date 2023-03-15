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Посол потребовал от США прекратить полеты дронов у границ России

Источник:
РИА Новости
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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
Фото: © Посольство России в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником над Черным морем назвал недопустимой военную деятельность США у границ России.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, американские беспилотники собирают разведывательную информацию, которую Киев затем использует для ударов по России. Москва рассчитывает, что США «прекратят полеты вблизи российских рубежей», подчеркнул он.

Во вторник, 14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды.

Как сообщили в Минобороны России, беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.

Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Политика #Мир #Военная политика
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