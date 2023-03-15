Стало известно о падении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил о падении ключевого укрепления украинских сил в Артемовске (Бахмуте).

Российские силы вошли в северный промышленный квартал Артемовска и бойцы ЧВК «Вагнер» заняли завод «Востокмаш». Там в декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с украинскими бойцами, оборонявшими город.

«Здесь они хотели построить "крепость", аналогичную заводу "Азовсталь" в Мариуполе, и на протяжении нескольких месяцев оказывали ожесточенное сопротивление», — отметил Репке.

Ранее Зеленский заявил о решении ставки верховного главнокомандующего продолжать оборонять Артемовск. «Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», — сказал он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в боях за Артемовск ВСУ потеряли до 11 тысяч человек за месяц.