Стало известно о падении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил о падении ключевого укрепления украинских сил в Артемовске (Бахмуте).
Российские силы вошли в северный промышленный квартал Артемовска и бойцы ЧВК «Вагнер» заняли завод «Востокмаш». Там в декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с украинскими бойцами, оборонявшими город.
«Здесь они хотели построить "крепость", аналогичную заводу "Азовсталь" в Мариуполе, и на протяжении нескольких месяцев оказывали ожесточенное сопротивление», — отметил Репке.
Ранее Зеленский заявил о решении ставки верховного главнокомандующего продолжать оборонять Артемовск. «Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», — сказал он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в боях за Артемовск ВСУ потеряли до 11 тысяч человек за месяц.
nicollaichКак американцы относятся к индейцам и афроамериканцам? Первых уничтожили, вторых насильно привезли в...
userkcуверен, крайне положительное мнение у американцев к самим себе
AlhazredГитлер тоже в истерике бросал войска на Сталинград ( хотя ситуация зеркальная), но не смог остановиться....
paramedicА как же анонимность?Ничего ему теперь не достанется.Братки отожмут.