Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выходит в прокат

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна выходит в прокат в четверг, 16 марта. Картина основана на реальных событиях и повествует об успешной аварийной посадке пассажирского самолета под Жуковским 15 августа 2019 года.

Сюжет фильма основан на реальном событии. Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва—Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя.

Экипаж сумел благополучно посадить самолет на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и семь членов экипажа) выжили, 74 человека получили травмы различной степени тяжести.

Роль пилота Дамира Юсупова исполнил актер Егор Бероев. Также в фильме снялись Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин.