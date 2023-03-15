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Суслики проснулись в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Первые суслики проснулись в Татышев-парке в Красноярске, это подтверждает наступление весны, сообщает сам парк.

«Теперь уж точно весна наступила. Ведь сегодня мы заметили первых сусликов. Маленькие жители острова пока сонные и пугливые, сразу прячутся в норки», — говорится в сообщении. В прошлом году суслики появились также 15 марта.

Изрытый норками остров Татышев на Енисее в центре Красноярска — царство сусликов. По подсчетам сотрудников Сибирского федерального университета, там живет около 4,5 тысячи сусликов.

В парке развита инфраструктура для зверьков. Несколько лет назад появился пешеходный переход специально для них. Также на острове открывают суслик-пабы.

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