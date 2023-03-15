Японские автомобили впервые потеснили российские

Доля японских брендов на рынке автомобилей с пробегом впервые оказалась выше доли российских производителей, сообщила пресс-служба Авито Авто.

В начале 2023 года на рынке подержанных автомобилей доля японских брендов составила 23%, а отечественных — 22,8%.

«Такое изменение структуры рынка стало возможным отчасти из-за роста ввоза автомобилей с пробегом из-за рубежа. Во многом в силу географических причин, в Россию чаще всего попадают автомобили с пробегом с японских аукционов. Часто это — автомобили до трех лет с относительно небольшим пробегом, такие машины многие покупатели рассматривают как прямую альтернативу новым», — отметили эксперты Авито Авто.

В январе-феврале 2023 года количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за рубежа на платформе выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на такие автомобили на Авито Авто за год увеличился более чем в два раза.

Чаще всего под заказ из-за рубежа на Авито Авто в начале 2023 года в целом по России предлагают автомобили с пробегом брендов Toyota, Honda, Kia, Hyundai и Nissan. Годом ранее топ чаще всего ввозимых из-за границы авто с пробегом выглядел иначе, тогда лидерами были: Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi и Renault.

Больше всего объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за границы, по данным Авито Авто, размещается в Москве (на долю города приходится 5,8% предложения и 16,3% спроса на такие автомобили). На втором месте — Новосибирск, на третьем — Красноярск.