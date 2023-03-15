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Кремль посчитал ненужной публикацию декларации Путина

Источник:
ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, но публикация этих документов необязательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — ответил ТАСС представитель Кремля на вопрос, будет ли Путин в этом году публиковать свою декларацию.

Президент России в конце 2022 года подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах и имуществе не будут публиковаться на время специальной военной операции.

Согласно декларации Путина от 2021 года, его доход составил 10 миллионов 202 тысячи 616 рублей. В собственности у него значится квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, две «Волги» ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента также квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место.

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Политика #Мир
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