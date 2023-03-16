Два российских фильма ужасов выйдут в прокат

Российские фильмы ужасов «Медея» и «Сергий против нечисти: Шабаш» выходят в кинопрокат в четверг, 16 марта.

Фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» рассказывает о Сергие и Кате, которым предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки.

Главные роли в отечественном хорроре сыграли Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова.

В фильме «Медея» речь пойдет о женщине Лизе, матери двоих детей, пережившей развод. Однажды она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети.

В «Медее» снялись Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко.