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Два российских фильма ужасов выйдут в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Сергий против нечисти: Шабаш»

Российские фильмы ужасов «Медея» и «Сергий против нечисти: Шабаш» выходят в кинопрокат в четверг, 16 марта.

Фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» рассказывает о Сергие и Кате, которым предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки.

Главные роли в отечественном хорроре сыграли Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова.

В фильме «Медея» речь пойдет о женщине Лизе, матери двоих детей, пережившей развод. Однажды она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети.

В «Медее» снялись Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко.

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Культгид #Кинематограф
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