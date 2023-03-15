Интернет‑знакомство закончилось убийством в Новосибирске

Мужчина во время ссоры насмерть зарезал ножом женщину, с которой только что познакомился через приложение, по решению суда его арестовали, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ночь на 8 марта 25-летний парень пришел в гости в квартиру 51-летней женщины, с которой накануне познакомился через приложение. Они поссорились по незначительному поводу.

Ухажер схватил нож и нанес ряд ударов знакомой. Затем забрал телефон, банковскую карту и деньги и скрылся. А женщина умерла от кровопотери.

Через несколько дней после обнаружения тела полиция задержала мужчину. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

У мужчины не было постоянных места проживания и работы. Он занимался строительными работами на дачах, по данным ГУ МВД по Новосибирской области. Обвиняемый был ранее судим за угон, кражу и разбой.