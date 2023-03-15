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Российские танки в зоне СВО начали оборудовать допзащитой

Источник:
Sibnet.ru
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Российские танки в зоне специальной военной операции стали получать дополнительные комплекты динамической защиты, созданные с учетом опыта боев.

Защита поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной. В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин», — сказал источник.

Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.

Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.

Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М «Прорыв».

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