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Путин заявил об утрате европейцами гена независимости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Жители Европы потеряли ген независимости и суверенитета. И сейчас «чем сильнее их лупят, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», считает президент России Владимир Путин.

«Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», — сказал он во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

Как полагает Путин, «с этим трудно, наверное, что-либо поделать: такова генерация сегодняшних (европейских) руководителей».

«Утрачен инстинкт национального интереса. Причин много. Экономическая, политическая, информационная зависимость. Зависимость в области промышленности», — перечислил он.

Российский лидер отметил, что сформировалось «очень много нитей, которые создают эти условия унизительной зависимости». «Но ничего не поделаешь. На мой взгляд, когда-то все поменяется. Но когда это произойдет — сейчас пока трудно сказать», — подытожил президент РФ.

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Политика #Мир
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paramedic

А как же анонимность?Ничего ему теперь не достанется.Братки отожмут.