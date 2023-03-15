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Стал известен сюжет 10‑го фильма Тарантино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для нового фильма, который, по словам режиссера, может стать финальным в его карьере.

Предположительно, фильм будет называться «Кинокритик», поскольку именно так именуется сценарий, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Действие 10-го фильма Тарантино развернется в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем фильма будет женщина.

Источники издания отмечают, что ленту могут посвятить американской журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (1919-2001 годы жизни).

Ранее Квентин Тарантино говорил, что его 10-й фильм станет последним. Сейчас, если объединить две части «Убить Билла» в одну ленту, на счету режиссера девять работ.

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Топ комментариев

nicollaich

Как американцы относятся к индейцам и афроамериканцам? Первых уничтожили, вторых насильно привезли в...

userkc

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Alhazred

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paramedic

А как же анонимность?Ничего ему теперь не достанется.Братки отожмут.