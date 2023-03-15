«Бунт» владельцев пунктов Wildberries проверит прокуратура

«Забастовка» владельцев пунктов выдачи Wildberries в Москве из-за новых условий работы и штрафов привлекла внимание прокуратуры, будет проведена проверка. Сама компания заявляет, что «бунт» устроили 0,1% партнеров, и с ними сотрудничать больше не будут.

Владельцы пунктов выдачи Wildberries недовольны условиями, по которым штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. В московский офис компании во вторник пришла полиция. Также во вторник приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге. Владельцы ПВЗ заявили о проведении забастовки по всей стране.



Данные о закрытии пунктов выдачи Wildberries и забастовках не соответствуют действительности, сообщил РБК глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев. Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.

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Прокопьев заявил, что в офис Wildberries пришли порядка 10–15 человек «в сопровождении желтых телеграм-каналов, которые назвали себя представителями партнерских пунктов выдачи, но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов», которые прибыли в офис.



«У нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — заявил Прокопьев, добавив, что с партнерами, выбирающими нецивилизованные формы протеста, сотрудничество приостановят. Wildberries заверила, что с другими партнерами проводила онлайн-встречу несколько часов назад.



Прокуратура Мособласти проверит размещенные в СМИ сведения о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о незаконном списании денег и положенной им заработной платы.