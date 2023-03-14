Еще один экс-министр здравоохранения Алтая отправится в тюрьму

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов на три года и шесть месяцев отправится в колонию строгого режима за взятничество, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил от учредителя и директора ООО «Данарт» взятку в 400 тысяч рублей.

Взамен он должен был предоставить преимущество, общее покровительство и иное способствование заключению с компанией госконтракта на покупку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, обеспечение беспрепятственного принятия товаров и своевременную оплату по контракту.

Наказание

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Вину Решетов признал во время расследования и в суде. Его признали виновным и приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

В ходе предварительного следствия суд арестовал два автомобиля Решетова на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. По приговору суда он должен будет заплатить штраф в 1,2 миллиона рублей.

Кроме этого его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления.

Во время ареста Решетов был главным врачом Кош-Агачской районной больницы. А до того, как возглавил реабилитационный центр, с 2018 по 2019 годы был министром здравоохранения региона.

Осенью прошлого года в республике осудили еще одного бывшего главу регионального Минздрава. Сергей Коваленко был признан виновными в получении взяток. Его вместе с помощником приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей каждому.