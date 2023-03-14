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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия удвоит выпуск высокоточных боеприпасов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mike1979 Russia / CC BY-SA 4.0

Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Поручение было дано по итогам рабочего совещания с руководством корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области.

Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, а также запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Министр отметил, что удвоение выпуска высокоточных боеприпасов — задача «жесткая, но выполнимая».

По его словам, для этого у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Он также отметил, что по ряду новейших образцов вооружения корпорация перешла на серийное производство.

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Оборона #Оружие
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