Россия удвоит выпуск высокоточных боеприпасов

Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Поручение было дано по итогам рабочего совещания с руководством корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области.

Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, а также запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Министр отметил, что удвоение выпуска высокоточных боеприпасов — задача «жесткая, но выполнимая».

По его словам, для этого у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Он также отметил, что по ряду новейших образцов вооружения корпорация перешла на серийное производство.