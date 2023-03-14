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Появилось предложение штрафовать на 1 млн за скручивание пробега

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Скручивание пробега у автомобиля должно наказываться штрафом до 1 миллиона рублей, заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в ходе дебатов на пост президента организации.

Вице-президент РОАД предложил ввести штраф за скручивание пробега в размере до 300 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей — для компаний, которые предлагают услуги коррекции показаний одометра.

Подщеколдин отметил, что сейчас в российском законодательстве нет наказания за скручивание пробега. Теоретически за это могут оштрафовать на 500 рублей, но фактически этого никто не делает.

По данным вице-президента РОАД, 80% рынка машин с пробегом приходится на «серых» дилеров, которые регулярно продают автомобили со скрученным пробегом.

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