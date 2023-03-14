НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отреагировал на планы Запада привлечь Россию к суду

Источник:
ТАСС
361 4

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как Кремль относится к судебному преследованию за Украину.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — приводит ТАСС зяавление Пескова.

По его словам, «на протяжении многих лет ни какие-либо международные судейские [учреждения], даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе».

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность, что суд в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о «военных преступлениях» России на Украине.

Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе стран, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).

Согласно заявлению МИД России, этот суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия».

Тема: Военная операция на Украине
Участников СВО из Горного Алтая освободили от транспортного налога
Сальдо пообещал вернуть Херсон в обозримом будущем
The Washington Post усомнилась в возможности ВСУ наступать
Почему Артемовск так важен для Украины и России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Киев назвал сроки начала контрнаступления
Обсуждение (4)
Картина дня
Кремль отреагировал на планы Запада привлечь Россию к суду
США из-за России не смогут бесконтрольно печатать доллары
Появилось предложение штрафовать на 1 млн за скручивание пробега
Мнение американцев о России рекордно ухудшилось
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске
39
Почему Артемовск так важен для Украины и России
38
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
34
Украина впервые использовала американскую «умную бомбу»
33
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации