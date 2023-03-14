Кремль отреагировал на планы Запада привлечь Россию к суду

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как Кремль относится к судебному преследованию за Украину.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — приводит ТАСС зяавление Пескова.

По его словам, «на протяжении многих лет ни какие-либо международные судейские [учреждения], даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе».

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность, что суд в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о «военных преступлениях» России на Украине.

Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе стран, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).

Согласно заявлению МИД России, этот суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия».