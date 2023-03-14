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Нашелся выигравший «Новогодний миллиард»

Источник:
Sibnet.ru
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Лотерея
Фото: © Sibnet.ru

Победителем новогоднего тиража «Русского лото», выигравшим 1 миллиард рублей, стал слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Александр Земсков из Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба «Столото».

Налог на выигрыш составит почти 150 миллионов, так что на руки счастливчик получит лишь 850 миллионов. Деньги ему предоставят в течение 180 календарных дней с момента предъявления выигрышного билета.

Земсков узнал о своей победе по телевизору — он смотрел розыгрыш с женой в прямом эфире. Первые дни супруги не верили в победу и внимательно изучали правила получения крупных выигрышей.

Лишь к середине февраля Земсков приехал в Москву для оформления выигрыша, предоставил билет и подтвердил личность. Все это время «Русского лото» активно искало победителя.

Что сделать с лотерейными деньгами в первую очередь, новоиспеченный миллиардер уже решил — он собирается расплатиться с кредитами и купить новый автомобиль.

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