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Россиянин победил в последнем для РФ чемпионате Европы по шахматам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © FIDE

Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам. Турнир стал заключительным для России, которая со следующего сезона будет участвовать в чемпионате Азии.

Сарана стал лидером по очкам в индивидуальном зачете — он набрал 8,5 очка за 11 туров, сообщила Международная шахматная федерация в Twitter.

Представители Румынии и Бельгии Кирилл Шевченко и Даниэль Дарда заработали столько же, но заняли второе и третье места. Шахматисты уступили Саране по результатам тай-брейков.

Международная федерация шахмат допускает россиян до участия в своих соревнованиях только в нейтральном статусе. Сарана играл под флагом FIDE.

Федерация шахмат России из-за санкций решила перейти в Азиатскую шахматную федерацию. Ассамблея АШФ в конце февраля приняла страну.

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