Новый DOOM заинтриговал более миллиона геймеров

Новый изометрический шутер Mighty DOOM от Bethesda заинтриговал пользователей за неделю до выхода. Игра выйдет на Android и iOS 21 марта, но количество игроков, прошедших предварительную регистрацию, уже превысило 1 миллион.

В игре предстоит управлять Палачом Рока, чьего питомца похитили порождения Ада. События развиваются в альтернативной вселенной оригинальной DOOM. Изометрический проект предполагает управление с видом сверху.

Mighty DOOM анонсирован 21 февраля и вызвал жаркие споры у поклонников серии. Одни из них уверены, что мобильный DOOM «убьет» игру, а другие считают его прекрасным способом подстегнуть интерес ко вселенной. Выход проекта запланирован на 21 марта, в России он будет недоступен из-за региональных ограничений.