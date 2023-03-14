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Новый DOOM заинтриговал более миллиона геймеров

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из игры Doom Ethernal
Фото: © кадр из игры Doom Ethernal

Новый изометрический шутер Mighty DOOM от Bethesda заинтриговал пользователей за неделю до выхода. Игра выйдет на Android и iOS 21 марта, но количество игроков, прошедших предварительную регистрацию, уже превысило 1 миллион.

В игре предстоит управлять Палачом Рока, чьего питомца похитили порождения Ада. События развиваются в альтернативной вселенной оригинальной DOOM. Изометрический проект предполагает управление с видом сверху. 

Mighty DOOM анонсирован 21 февраля и вызвал жаркие споры у поклонников серии. Одни из них уверены, что мобильный DOOM «убьет» игру, а другие считают его прекрасным способом подстегнуть интерес ко вселенной. Выход проекта запланирован на 21 марта, в России он будет недоступен из-за региональных ограничений.

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