Xiaomi выпустила миниатюрный смартфон

Дочерний бренд Xiaomi Duoqin выпустил компактный смартфон Qin3 Ultra. Аппарат обладает миниатюрными, по современным меркам, размерами и малым весом.

Диагональ экрана Duoqin Qin3 Ultra 5,02 дюйма, габариты 126,8х61,85х8,7 мм и весит он всего 118 граммов, что почти в два раза меньше многих моделей Xiaomi, весящих около 200 граммов.

Смартфон получил IPS-матрицу с разрешением 1520х720 пикселей. Работает Duoqin Qin3 Ultra на базе процессора MediaTek Helio G99, демонстрирующего средние показатели в играх, но довольно высокую энергоэффективность и стабильность.

Duoqin Qin3 Ultra поставляется только в одной комплектации с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. Смартфон оснащен тыловой камерой на 8 Мп и фронтальным селфи-модулем на 5 Мп. Работает новинка под управлением Android 12.

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Смартфон уже можно приобрести в Китае по цене 1599 юаней (14,5 тысячи рублей). О выходе на глобальный рынок не сообщается, но Qin3 Ultra не имеет региональной блокировки.