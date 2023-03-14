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США из-за России не смогут бесконтрольно печатать доллары

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pxhere.com / CC0

Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон в будущем лишиться возможности их неограниченно печатать, считает обозреватель New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — приводит РИА Новости мнение Ньюмана.

По его словам, более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров. Отсутствие альтернативы доллару, о котором говорили западные аналитики, оказалось иллюзорным, отметил Ньюман.

Торговые отношения между странами, использующими национальные валюты, приводят к снижению спроса на доллар и, как следствие, его стоимости. Из-за падения доллара, США потеряют свой вес на международной арене, а также подвергнутся риску оказаться в «долговой яме», заключил обозреватель.

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