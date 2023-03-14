Playboy вернется и будет конкурировать с OnlyFans

Культовый эротический журнал Playboy, закрывшийся в 2020 году, перезапустится. Он возобновить работу в новом формате — это будет платформа, аналогичная сервису OnlyFans.
Новая версия появится в декабре, пишет New York Post. Авторы будут размещать материалы интимного характера, которые будут доступны подписчикам Playboy.
На первой обложке обновленного Playboy появится модель Аманда Черни в образе кролика. Она заработала свыше 1 миллиона долларов на бета-версии платформы Centerfold, которая будет интегрирована в журнал.
В отличие от OnlyFans на платформе не будут публиковаться порнографические материалы. Создатели позиционируют ресурс как платформу «для всех, кто будет делится закулисными сценами жизни».
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Asd10Ну вот и совершенно логичный ответ на вопрос почему американцы к нам негативно относятся. Вангую, что...