Playboy вернется и будет конкурировать с OnlyFans

Культовый эротический журнал Playboy, закрывшийся в 2020 году, перезапустится. Он возобновить работу в новом формате — это будет платформа, аналогичная сервису OnlyFans.

Новая версия появится в декабре, пишет New York Post. Авторы будут размещать материалы интимного характера, которые будут доступны подписчикам Playboy.

Фото: © Шарлотта Резерфорд для Playboy

На первой обложке обновленного Playboy появится модель Аманда Черни в образе кролика. Она заработала свыше 1 миллиона долларов на бета-версии платформы Centerfold, которая будет интегрирована в журнал.

В отличие от OnlyFans на платформе не будут публиковаться порнографические материалы. Создатели позиционируют ресурс как платформу «для всех, кто будет делится закулисными сценами жизни».