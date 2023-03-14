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Playboy вернется и будет конкурировать с OnlyFans

Источник:
Sibnet.ru
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Культовый эротический журнал Playboy, закрывшийся в 2020 году, перезапустится. Он возобновить работу в новом формате — это будет платформа, аналогичная сервису OnlyFans.

Новая версия появится в декабре, пишет New York Post. Авторы будут размещать материалы интимного характера, которые будут доступны подписчикам Playboy.

Фото: © Шарлотта Резерфорд для Playboy

На первой обложке обновленного Playboy появится модель Аманда Черни в образе кролика. Она заработала свыше 1 миллиона долларов на бета-версии платформы Centerfold, которая будет интегрирована в журнал.

В отличие от OnlyFans на платформе не будут публиковаться порнографические материалы. Создатели позиционируют ресурс как платформу «для всех, кто будет делится закулисными сценами жизни».

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Культгид #Шоу-бизнес #18+
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