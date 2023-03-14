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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сальдо пообещал вернуть Херсон в обозримом будущем

Источник:
ТАСС
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Херсон вернется под контроль России в обозримом будущем, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Честно, мое внутреннее ощущение такое: я хоть завтра готов вернуться в Херсон и начать его восстановление. Но есть все-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем», — сказал Сальдо в интервью ТАСС.

В подтверждение тому, что эта дата не за горами, он сказал, что ВСУ теперь не опираются на поддержку оставшихся жителей. Даже те, кто там остался и ждал возвращения Украины, сейчас думают совершенно обратное, добавил врио губернатора.

«"Ждуны" дождались того, что им пришлось призадуматься и увидеть, кто есть кто и кто как относится к людям. Сейчас все то, что происходит в областном центре, говорит о том, что киевский режим очень сильно не уверен, что сможет удержать Херсон. Вывозятся материальные ценности, разграбляются культурные ценности херсонских музеев, врачей пытаются принуждать переезжать из Херсона», — отметил Сальдо. 

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