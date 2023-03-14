Розенбауму потребовалась срочная операция из-за тромба

Александр Розенбаум во время гастролей почувствовал себя
плохо и обратился в больницу. Артиста экстренно прооперировали в Красноярске.
Неприятность с 71-летним певцом случилась в Красноярске, там
он находился в рамках гастрольного тура. В больнице у Розенбаума обнаружили
тромб в ноге. Пришлось делать операцию.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас звездный
пациент находится под наблюдением врачей, сообщает издание StarHit.
Пока неизвестно, продолжит ли музыкант выступления после операции или прервет гастрольный тур.