Розенбауму потребовалась срочная операция из-за тромба

Александр Розенбаум во время гастролей почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Артиста экстренно прооперировали в Красноярске.

Неприятность с 71-летним певцом случилась в Красноярске, там он находился в рамках гастрольного тура. В больнице у Розенбаума обнаружили тромб в ноге. Пришлось делать операцию.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас звездный пациент находится под наблюдением врачей, сообщает издание StarHit.

Пока неизвестно, продолжит ли музыкант выступления после операции или прервет гастрольный тур.