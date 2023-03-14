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Розенбауму потребовалась срочная операция из-за тромба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Александр Розенбаум во время гастролей почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Артиста экстренно прооперировали в Красноярске.

Неприятность с 71-летним певцом случилась в Красноярске, там он находился в рамках гастрольного тура. В больнице у Розенбаума обнаружили тромб в ноге. Пришлось делать операцию.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас звездный пациент находится под наблюдением врачей, сообщает издание StarHit.

Пока неизвестно, продолжит ли музыкант выступления после операции или прервет гастрольный тур.

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