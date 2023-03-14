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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The Washington Post усомнилась в возможности ВСУ наступать

Источник:
Sibnet.ru
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Боевые возможности украинской армии за последний год существенно снизилось из-за потерь кадровых военных и нехватки техники и боеприпасов, считают эксперты.

«Качество Вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом над Россией, упало из-за понесенных за год потерь, вследствие которых на поле боя больше нет наиболее опытных военных», — приводит The Washington Post мнение экспертов.

В связи с этим некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления,

«Приток неопытных призывников для восполнения потерь изменил характеристики украинских сил, которые также сталкиваются с нехваткой боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и минометные мины». Киев, в частности, потерял «много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку».

В статье приводятся слова украинского чиновника, который полагает, что западные страны обещали передать лишь символическое число танков. Он выразил сомнения в том, что Украина обладает достаточными ресурсами для контрнаступления. «У нас нет людей или оружия», — отметил чиновник.

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Оборона #Армия #Оружие #Военная политика
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