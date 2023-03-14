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Серийное производство смартфонов на ОС «Аврора» началось в России

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на Авроре Aquarius NS M11
Фото: © Aquarius

Компания «Аквариус» запустила серийное производство смартфонов на российской ОС «Аврора». К концу 2023 года будет выпущено более 2,5 миллиона устройств, ими оснастят сотрудников, работающих в областях критической информационной инфраструктуры.

«В настоящее время с конвейера производителя сходят КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, а в ближайшее время в серийное производство запустят Aquarius NS M12 — защищенный КПК по стандарту IP68 с ОС Аврора для корпоративного использования в полевых условиях», — сообщается на сайте «Открытой мобильной платформы».

Смартфон Aquarius NS M11 получил 6,67-дюймовый экран с разрешением 2400х1800 пикселей. Используется ARM-процессор с частотой 2,3 Ггц, оперативной памяти 4 Гб, постоянной — 64 Гб. Основная камера 16 Мп, широкоугольный объектив на 5 Мп и 8-мегапиксельный селфи-модуль. Он поддерживает NFC для бесконтактной оплаты.

Второй смартфон Aquarius NS M12 несколько проще: габариты и экран остались те же, но используется процессор MediaTek Helio P35 и имеется только одна тыловая камера на 16 Мп. У него нет слота для карты памяти и NFC-модуля.

Смартфоны будут выходить не только на ОС «Аврора» — предусмотрен вариант под управлением Android 12. Аппараты будут поставлять госсектору и другим предприятиям, в частности МЧС, компаниям электроэнергетики, газовым и пожарным службам.

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Группа «Аквариус» — ведущий российский разработчик и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений. Компания занимается созданием, тестированием и производством электроники, в том числе системных плат, модулей и софта.

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