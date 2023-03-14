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Бытовая техника стала чаще ломаться в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © pxhere.com / CC0

Жители России стали гораздо чаще жаловаться на качество бытовой техники. Эксперты связали это с уходом качественных иностранных производителей и увеличением доли российских и китайских товаров

Потребители привыкли к качеству западных производителей, теперь им придется привыкнуть «и к нынешней реальности», рассказали «Коммерсанту» участники рынка бытовой техники.

Один из источников газеты рассказал, что с начала военной операции на Украине число обращений по гарантии покупателей российской бытовой техники выросло на 20%.

Другой источник отметил, что российские производители прилагают усилия, чтобы нарастить выпуск товара и вместе с тем удешевить его, а качество в основном ухудшилось среди малой бытовой техники низкой ценовой категории.

Количество поломок и брака у российских и китайских компаний «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники», а потому количество гарантийных случаев в самом деле могло увеличиться, заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Среди наиболее часто возвращаемых по гарантии товаров называют мультиварки, мясорубки, парогенераторы, пылесосы и другую наиболее часто использующиеся в быту продукцию

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