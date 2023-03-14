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Производителей сигарет обяжут получать лицензию

Источник:
Sibnet.ru
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Сигареты
Фото: © Sibnet.ru

Минфин подготовил законопроект по лицензированию производства сигарет, табачной и никотиносодержащей продукции, а также импорту и экспорту товаров по аналогии с алкоголем.

В качестве модели регулирования власти использовали уже налаженную систему контроля на алкогольном рынке.

«На практике все запреты и сборы касаются только легальной продукции. Нелегальная — свободно продается без акцизов и маркировки. Новый законопроект восполнит пробелы в регулировании», — сказал «Известиям» замглавы Минфина Георгий Голованов.

На алкогольном рынке аналогичные ограничения и систему государственного контроля власти создали около 15 лет назад, поэтому сейчас участники рынка более строго соблюдают все нормы, добавил Голованов.

Минпромторг поддержал инициативу Минфина. Новая обязанность для производителей, оптовых торговцев табачной и никотиносодержащей продукции увеличит поступление акцизов в бюджет, а также повысит эффективность работы по противодействию незаконному обороту этих товаров.

«При лицензировании будут использовать уже существующую систему маркировки, а значит, не нужно будет внедрять новые механизмы. Расходы компаний, по нашим ожиданиям, также не увеличатся, следовательно, цены на продукцию не подскочат, — сообщил представитель Центра развития перспективных технологий.

Как нелегальный табак захватывает рынок

Табачная компания «БАТ» отметила, что лицензирование охватит производство, ввоз и вывоз не только готовой табачной и никотиносодержащей продукции, но и сырья. Это поможет отследить конечный пункт его назначения, усложнит существование подпольных производств.

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